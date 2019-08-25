(görüntülü) hong kong'da protestolar, polis izni ile devam ediyor
1 saat önce
Hong Kong'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar, polis izni ile devam ediyor.
Hong Kong Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:15 Kaynak: DHA
'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar, polis izni ile devam ediyor. Eylemciler, Kwai Chung Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Alanı'ndan, Tsuen Wan Park'ına yürüyecek.
Hong Kong'da protestolar sürüyor. Eylemciler, yerel saatle 14.30 sıralarında, Kwai Chung Spor Alanı'nda toplanmaya başladı. Kwai Chung Spor Alanı'ndan, Tsuen Wan Park'a yapılacak yürüyüşün, polisin izni ile gerçekleşeceği bildirildi. Tsuen Wan'a yürüyüş başlangıçta yasaklanmıştı, ancak dün, organizatörler ve polis anlaşmaya vardı.
Şehidin gözü yaşlı annesini öperek teselli etmeye çalışan kadın polis memuru, duygu dolu anlar yaşattı Kız çocuklarına taciz iddiası mahalleyi karıştırdı Ticaret savaşı kızıştı: Trump, ABD şirketlerinin Çin'den çekilmesini emretti Kepçenin dişlisine saplanan motosikletli genç ağır yaralandı