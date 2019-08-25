(görüntülü) husumetli aileler, barışma toplantısında kavga etti 3 yaralı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, aralarında husumet olan iki komşu ailenin barışmak için bir araya geldiği toplantıda kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi, darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kızıltoprak Mahallesi 609 Sokak'ta meydana geldi. Aynı sokakta oturan iki aile arasında, salı günü bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yakınlarının araya girmesiyle iki ailenin bireyleri, barışmak için bir araya geldi. Barışma toplantısında taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi, darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Pompalı tüfekle ateş açılmasıyla saçmaların isabet ettiği, park halindeki 07 BJP 95 plakalı hafif ticari aracın arka camı ile evin camları kırıldı.

OLAY YERİNDE SAMURAY KILICI BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, yaptığı incelemede, park halindeki motosikletin üzerinde samuray kılıcı ve yerde 2 boş fişek kartuşu buldu. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kavgada darp nedeniyle yaralanan; ancak olay yerinden kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.