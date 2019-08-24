(görüntülü) kadıköy'de kadınlar, kırıkkale'de eşi tarafından öldürülen emine bulut için toplandı

KADIKÖY'de Kadın Meclisleri Platformu, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eşi tarafından öldürülmesini ve kadına yönelik şiddet olaylarını karşı protesto etti.

Kadıköy - Eminönü İskelesi önünde toplanan yüzlerce kadın, ellerinde 'Ölmek istemiyoruz", "Kadın cinayetlerine durduracağız" yazılı pankartlar ve 'Anne Lütfen Ölme' yazılı dövizlerle"Asla yalnız yürümeyeceksin" şeklinde slogan attı. Eyleme katılan bir kadın, boğazına makyajla bıçak yarası yapması dikkat çekerken bir diğeri de kanlı gömlek giyerek yere yattı.

"KADIN KARDEŞLERİMİZ BİZ GÜÇLÜYÜZ, KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURABİLRİZ"

İstanbul Kadın Meclisleri adına basın açıklaması yapan Dilber Sünnetçioğlu 'Biz Kadınlar gene sokaklardayız, meydanlardayız. Tıpkı adliye koridorlarında olduğumuz gibi bizleri evlere kapatmak isteyenler bilsinler ki, istediğimiz saatte, istediğimiz kıyafette, istediğimiz yerde olacağız. Hayatımız hakkında kararları bizler karar veririz. Biz kimsenin malı yada namusu değiliz. Emine Bulut 10 yaşındaki kız çocuğunun 'anne lütfen ölme' feryatları arasında eşi tarafından öldürüldü. Eminenin 'Ölmek istemiyorum' çığlıkları hiçbir zaman kulaklarınızdan ve beyinlerinizden silinmesin. Biz kadınlar meclisleri olarak buna asla izin vermeyeceğiz. Kadın kardeşlerimiz biz güçlüyüz. Kadın cinayetlerini durdurabiliriz.' dedi

Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

- İstanbul