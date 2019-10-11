Son Dakika Haberleri: (Görüntülü) Kamışlı'da patlama
Son Dakika Güncel (Görüntülü) Kamışlı'da patlama

(Görüntülü) Kamışlı'da patlama

1 saat önce

Suriye'nin Kamışlı ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.

(Görüntülü) Kamışlı'da patlama, System.String[]

Suriye'nin Kamışlı ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı ilçesinde teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi. Yerel medya, Münir Habip caddesinde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.


Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:24 Kaynak: DHA
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