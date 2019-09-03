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(Görüntülü) Kayıp oğlunu arıyor

2 saat önce

ADANA'da 10 çocuk annesi Serap Çelikünal (48), 15 gün önce evden çıkıp dönmeyen oğlu Ramazan Çelikünal'ı (24) arıyor.

(Görüntülü) Kayıp oğlunu arıyor, System.String[]

ADANA'da 10 çocuk annesi Serap Çelikünal (48), 15 gün önce evden çıkıp dönmeyen oğlu Ramazan Çelikünal'ı (24) arıyor. Anne Çelikünal, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) memur olarak çalışan Ramazan Çelikünal, 15 gün önce Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi'ndeki evlerinden, "Çarşıya gideceğim, bir saate dönerim" diyerek çıktı. Ancak dönmedi.

Anne Serap Çelikünal, cep telefonundan ulaşamadığı oğluna sosyal medya hesaplarından da mesaj gönderdi. Sonuç alamadı.

Kayıp başvurusunda bulunan anne Çelikünal, oğlunun bir süre bipolar bozukluk tedavisi gördüğünü belirterek, "Oğlum kendi isteğiyle gitmiş olamaz. Çocuklarımı el bebek gül bebek büyüttüm. Beni çok sever, benden ayrılamazdı. Oğlumun kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum. Görenlerin en yakın karakola bildirmesini istiyorum. Oğlum, beni duyuyorsan lütfen ara, eve dönmeni istiyorum. Çok özlüyorum. Artık suyun bile tadı yok. Sabahlara kadar uyuyamıyorum, oğlumu düşünüyorum" diye konuştu.

Atakent Mahallesi, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:56 Kaynak: DHA
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