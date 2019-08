(görüntülü) kılıçdaroğlu: 82 milyonun yüreğinde vatan da vardır bayrak da (2) - yeniden

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milliyetçilik, vatanın her çakıl taşına sahip çıkmaktır. Kıbrıs'ta Türk bayrağı dalgalanıyorsa rahmetli Bülent Ecevit'in sayesinde. Vatanı sevmek, bayrağı sevmek, ona inanmak başka şeydir. Vatan sevgisi bir kişinin tekelinde değildir. 82 milyonun yüreğinde vatan da vardır bayrak da" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Balıkesir'deki programı kapsamında, Bandırma Belediyesi'ni ziyaret etti. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu'na; CHP genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Faik Öztrak ve Seyit Torun eşlik etti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, belediye binası önündeki mitingde halka seslendi. Kavgadan uzak siyaset anlayışını inşa etmeye çalıştıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın tamamına, 'Herkese eşit davranın' dedik. 'Oy versin, vermesin; nerede sorunu olan vatandaşımız varsa oraya gideceksiniz, sorunu çözeceksiniz' dedik. Bulunduğunuz kentte, mahallede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece rahat uyumayacaksınız. Bakın, bizim siyaset anlayışımız bu. İnsanımızı seviyorum, hizmet etmek istiyorum, siyaseti de vatandaşa hizmet için yapıyorum. Bu güzel ülkede herkes huzur içinde yaşasın istiyoruz. Esnafın, çiftçinin, memurun, emeklinin, taşeron işçilerin, muhtarların sorununu ben dile getiriyorum. Ben bunları söylüyorum, kızıyorlar. Söyleyeceğim beyefendi, bu memleketi seviyorum. Her evde huzurun, bereketin olmasını istiyorum. Bunu söylüyorum" diye konuştu.

'VATAN SEVGİSİ BİR KİŞİNİN TEKELİNDE DEĞİL'

Dış politikada yanlışlar yapıldığını savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu bataklığında ne işimiz var, hangi gerekçe ile oraya girdik? Bizim Suriye ile sorunumuz yoktu, Mısır ile sorunumuz yoktu. Neden Mısır'la kavga ettik? Orta Doğu'nun en güçlü ülkesi Mısır. 'Doğu Akdeniz'de Türkiye yalnızlığa mahkum edildi' diyorum, 'Gemilerimiz var, tanımıyor musun, bayrağı bilmiyor musun?' diyor. Merak etme beyefendi, bayrağı senden çok daha iyi bilirim. Hele ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan bir genel başkana bayrak edebiyatı yapamazsın. Milliyetçilik, vatanın her çakıl taşına sahip çıkmaktır. Kıbrıs'ta Türk bayrağı dalgalanıyorsa rahmetli Bülent Ecevit'in sayesinde. Sen 'milliyetçilik' diyorsun, hangi milliyetçilik? Vatanı sevmek, bayrağı sevmek, ona inanmak başka bir şeydir. Vatan sevgisi bir kişinin tekelinde değildir. 82 milyonun yüreğinde vatan da vardır bayrak da. Biz ayrım yapmayız" dedi.

'SIRA GELDİ YUKARIYI DÜZELTMEYE'

Türkiye'nin tüm komşu ülkeleriyle barış içinde olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdarğolu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün temel ilkesi vardır. Birilerine bir şey söyleyeceksen, bütün komşularınla barışı sağlaman lazım. O nedenle savaş meydanlarından gelen Gazi Mustafa Kemal diyor ki 'Savaş meydanında kazanılan zaferler, ekonomik başarılarla taçlandırıldığı zaman Türkiye bağımsızlığını korur'. Biz bunu yapmak zorundayız. Dünyanın en güzel ülkesiyiz, bir eksiğimiz var; yanlış yönetim. Türkiye yönetilmiyor. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i düzelttik sıra geldi yukarıyı düzeltmeye" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, halka hitabının ardından Bandırma'dan ayrıldı.



- Balıkesir