Görüntülü konuşurken motosikletinin çalındığını telefon kamerasından gördü - Son Dakika
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Görüntülü konuşurken motosikletinin çalındığını telefon kamerasından gördü

13.06.2022 18:59
Görüntülü konuşurken motosikletinin çalındığını telefon kamerasından gördü

Tekirdağ'da bir vatandaş, balkonda görüntülü konuştuğu sırada hırsızlar tarafından motosikletinin çalındığını telefonun ön kamerasından fark etti.

Tekirdağ'da bir vatandaş, balkonda görüntülü konuştuğu sırada hırsızlar tarafından motosikletinin çalındığını telefonun ön kamerasından fark etti. Çalınmak istenen motosiklet ise, devriye atan polisin dikkati sayesinde hırsızlardan kurtarıldı.

Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerindeki evinin balkonunda arkadaşıyla görüntülü konuşan Zeki Sertbaş, hırsızlar tarafından park halindeki motosikletinin çalındığını telefonunun ön kamerasından gördü. Sertbaş, talihsiz tesadüf üzerine görüntülü aramayı sonlandırarak, imdat çığlığı attı. Zeki Sertbaş ve arkadaşları, peşine düştükleri hırsızların izini kaybetti.

Motosikleti yürüterek çaldığı iddia edilen şüpheliler, yaklaşık 500 metre sonra Cemaliye Mahallesi Acı Çeşme Sokak üzerinde tesadüfen devriye görevi yürüten polis aracını görünce motosikleti bırakıp kaçtı. Polis tarafından plakadan araç sahibine ulaşılınca motosikletin çalındığı ortaya çıktı.

Polisin dikkati sayesinde motosikletine kavuştu

Polise minnettar olduklarını ifade eden Zeki Sertbaş, "Görüntülü konuşma yapıyorduk ve bu sırada telefonunun ön kamerasından motosikletin kaçırıldığını gördük. Hemen peşine düştük ama izlerini kaybettik. Sonra telefon gelince polisin motoru kurtardığını duyduk. Allah razı olsun polisimizden. Onlar bizim canımız, ciğerimiz, hepsine minnettarız" diye konuştu.

Motosiklet sahibine teslim edilirken, olaya karışan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Görüntülü konuşurken motosikletinin çalındığını telefon kamerasından gördü
Görüntülü konuşurken motosikletinin çalındığını telefon kamerasından gördü
Görüntülü konuşurken motosikletinin çalındığını telefon kamerasından gördü
Görüntülü konuşurken motosikletinin çalındığını telefon kamerasından gördü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Motosiklet, Akıncılar, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Görüntülü konuşurken motosikletinin çalındığını telefon kamerasından gördü - Son Dakika

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