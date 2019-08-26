(görüntülü) kütahya'da şüpheli paketten kireç çıktı
52 dakika önce
KÜTAHYA'da çocuk parkında şüpheli görülen paket,polis ekiplerince fünye ile patlatılırken, içinden kireç tozu çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:59 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'da çocuk parkında şüpheli görülen paket,polis ekiplerince fünye ile patlatılırken, içinden kireç tozu çıktı.
Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi üzerindeki çocuk parkında bir paket görenler, polise ihbarda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yolu trafiğe kapatıp parkın çevresini güvenlik şeridine aldı. Bomba imha ekibi tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan paket içerisinde kireç tozu olduğu belirlendi.
- Tahya
Nesrin Ortaç, oğlunun boşanmasıyla ilgili konuştu: Çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm Ankara Büyükşehir Belediyesi: Çocuk Koruma Evleri'nin kapatıldığı iddiası doğru değil Boşanmak istemeyen uzman çavuş, eşinin evini basıp kurşun yağdırdı (görüntülü) balkonda uyurken başına kurşun isabet etti