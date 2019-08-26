Son Dakika Haberleri: (görüntülü) kütahya'da şüpheli paketten kireç çıktı
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(görüntülü) kütahya'da şüpheli paketten kireç çıktı

52 dakika önce

KÜTAHYA'da çocuk parkında şüpheli görülen paket,polis ekiplerince fünye ile patlatılırken, içinden kireç tozu çıktı.

(görüntülü) kütahya'da şüpheli paketten kireç çıktı, System.String[]


KÜTAHYA'da çocuk parkında şüpheli görülen paket,polis ekiplerince fünye ile patlatılırken, içinden kireç tozu çıktı.
Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi üzerindeki çocuk parkında bir paket görenler, polise ihbarda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yolu trafiğe kapatıp parkın çevresini güvenlik şeridine aldı. Bomba imha ekibi tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan paket içerisinde kireç tozu olduğu belirlendi.

- Tahya
Kütahya, Göktürk, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:59 Kaynak: DHA
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