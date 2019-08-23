Son Dakika Haberleri: (görüntülü) lokomotif, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

(görüntülü) lokomotif, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

34 dakika önce

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

(görüntülü) lokomotif, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı Gücük köyü yol ayrımı hemzemin geçitte meydana geldi. Şarkışla'dan Sivas'a giden makinist İbrahim Fırat yönetimindeki DE24130 numaralı lokomotif, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Uğur Polat yönetimindeki 38 EU 569 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonrası lokomotif otomobili yaklaşık 200 metre sürükledi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobil sürücüsü Uğur Polat olay yerinde hayatını kaybederken, babası Mehmet Polat ile yeğeni Serkan Polat ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Uğur Polat'ın cenazesi ise AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası çıkarılarak Şarkışla Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kaza sonrası makinist İbrahim Fırat, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut haberini sunarken sözcükler spiker Hülya Hökenek'in boğazına düğümlendi
Özgecan Aslan'ın kuzeni olan eşini öldürüp parçalara ayıran cani kocaya müebbet istemi! Zeynep Bastık, konser gelirlerini Emine Bulut'un küçük kızına bağışlayacak Emine Bulut cinayetinde görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekip yayan kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 00:02:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (görüntülü) lokomotif, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]