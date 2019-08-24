Son Dakika Haberleri: (görüntülü) malazgirt zaferi'nin 948'inci yılı için yelken yarışları
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(görüntülü) malazgirt zaferi'nin 948'inci yılı için yelken yarışları

5 dakika önce

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde devam eden Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı ve Ahlat- Avrasya Kültür Şenlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi.

(görüntülü) malazgirt zaferi'nin 948'inci yılı için yelken yarışları, System.String[]

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde devam eden Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı ve Ahlat- Avrasya Kültür Şenlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi.

Ahlat Limanı'nda gerçekleştirilen yelken yarışlarına 7 ilden 77 sporcu katıldı. Sabah saatlerinde başlayan yarışlar, 4 farklı kategoride devam etti. Yarışmaların pazar günü de devam edeceği bildirildi. Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Tarakçı, havanın çok güzel bir avantaj sağladığını belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Ahlat yelken yarışlarına 7 il, 9 kulüp, 77 sporcu katıldı. Optimist, Lazer 4-7, Lazer Radyan sınıflarından yarışlar yapıldı. Havanın güzel olması bize çok büyük bir avantaj sağladı ve bugün 4 yarış yaparak yarışlarımızı tamamladık. Yarışlarımız pazar gününe kadar devam edecek. Pazar günü saat 14: 00'te son startımızı vereceğiz."

Malazgirt, Avrasya, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:40 Kaynak: DHA
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