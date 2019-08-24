Son Dakika Haberleri: (görüntülü) MHP ilçe başkanı teknede çıkan yangında yaralandı
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(görüntülü) MHP ilçe başkanı teknede çıkan yangında yaralandı

30 dakika önce

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, balık tuttuğu teknesinde çıkan yangında ağır yaralandı.

(görüntülü) MHP ilçe başkanı teknede çıkan yangında yaralandı, System.String[]


ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, balık tuttuğu teknesinde çıkan yangında ağır yaralandı.
Savaş Ağca, oğlu Tuğşat Ağca ve arkadaşı Cemal Gökçe ile birlikte balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Ancak teknede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ağca ve Gökçe, yangını söndürmek isterken alevlerin içinde kaldı.
Çevredeki diğer teknelerden yardıma gelen balıkçılar, yangını söndürdü. Ağır yaralanan Ağca, ihbar üzerine kıyıda bekleyen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınıd. Hafif yaralanan oğlu ve arkadaşı ise ayakta tedavi edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Adana
Yumurtalık, İmamoğlu, Adana, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:13 Kaynak: DHA
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