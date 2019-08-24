Son Dakika Haberleri: (görüntülü) msb: terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi
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(görüntülü) msb: terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi

47 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Samsun'un Terme ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 17 kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait arama kurtarma helikopteri ile tahliye edildiğini duyurdu.

(görüntülü) msb: terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi, System.String[]


MİLLİ Savunma Bakanlığı, Samsun'un Terme ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 17 kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait arama kurtarma helikopteri ile tahliye edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "23-24 Ağustos tarihlerinde Samsun'un Terme ilçesini etkileyen sağanak yağışlar sonrası meydana gelen su taşkınları sonucunda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla görevlendirilen Silahlı Kuvvetlerimize ait arama kurtarma helikopteri ile 17 vatandaşımız kurtarılarak bölgeden tahliye edilmiştir" denildi.

Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:06 Kaynak: DHA
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