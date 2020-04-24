(Görüntülü) O CANİ YAKALANDI - Son Dakika

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Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti

Kaftancıoğlu hakkında "suçluyu övme ve suça azmettirme" soruşturması

CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil