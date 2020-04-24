(Görüntülü) O CANİ YAKALANDI - Son Dakika

(Görüntülü) O CANİ YAKALANDI
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Ali ABLAY/ İstanbul'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli yakalandı.
Ali ABLAY/ İstanbul
'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli yakalandı. İstanbul'da O.Ö. isimli şüpheli lastikçide "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği, yere vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli emniyet ekiplerince İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yanmıştı. Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor. Yavru köpek kısa bir süre sonra ölüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:53 Kaynak: DHA
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