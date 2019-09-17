Son Dakika Haberleri: (Görüntülü) Oltu'yu dolu vurdu
Son Dakika Güncel Haber

(Görüntülü) Oltu'yu dolu vurdu

19 dakika önce

ERZURUM Oltu'da, dolu etkili olurken, ilçe sakinleri, yağıştan korunmak için çatı altlarına sığındı.

(Görüntülü) Oltu'yu dolu vurdu, System.String[]

ERZURUM Oltu'da, dolu etkili olurken, ilçe sakinleri, yağıştan korunmak için çatı altlarına sığındı. Çamlıbel Mahallesi'nde orman yolları ise bembeyaz oldu.

Oltu'da, saat 15.30 sıralarına etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Doludan korunmak isteyenler, yağış bitene kadar çatı altlarında bekledi. Dolu nedeniyle ilçe merkezinde, trafikte aksama meydana geldi. Çamlıbel Mahallesi'nde ise orman yolları, bembeyaz oldu. Ormanda çalışan işçiler, brandanın altına girerek, doludan korunmaya çalıştı.

Çamlıbel, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şort giyen kıza hakaret edip darp eden sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli gururumuz Rıza Kayaalp'i işte böyle izledi! İlişkiye giren ahlaksız çift, restorandan atıldı! Olay anı kameraya yansıdı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin bilinmeyenlerini anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 21:30:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Görüntülü) Oltu'yu dolu vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]