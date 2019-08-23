Son Dakika Haberleri: (görüntülü) ölümlü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
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(görüntülü) ölümlü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

52 dakika önce

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmek isterken midibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Hacı Deveci (39), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

(görüntülü) ölümlü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmek isterken midibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Hacı Deveci (39), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 19 Ağustos günü Karşıyaka Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeyen çalışan Hacı Deveci'ye sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs çarptı. Deveci, ihbar üzerine gelen sağlık ekipler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Deveci, bu sabah hayatını kaybetti. Deveci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hacı Deveci'nin kaldırımdan indiği ve manevra yapan midibüsün çarptığı an yer alıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:42 Kaynak: DHA
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