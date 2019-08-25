Son Dakika Haberleri: (görüntülü) otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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(görüntülü) otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

ADANA'da, kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ramazan Demir yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

(görüntülü) otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

ADANA'da, kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ramazan Demir yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Demir, plakası bilinmeyen otomobiliyle dar yolda giderken, iddiaya göre, karşı yönden gelen araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Bu sırada Demir'in kontrolünden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Ramazan Demir ile otomobildeki Gürcistan uyruklu İrina Pogosovi (20) ve ismi açıklanmayan 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Ramazan Demir, özel hastaneye, İrina Pogosovi Seyhan Devlet Hastanesi'ne diğer yolcu da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan

Ramazan Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ramazan Demir, Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:00 Kaynak: DHA
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