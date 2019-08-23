(görüntülü) samsun'da sağanak 1 kişi öldü -5 (drone)
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SELE KAPILAN 1 KİŞİ ÖLDÜSamsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Kırgıl Mahallesi'nde, Ahmet Yıldız (50), sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak, kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:25 Kaynak: DHA
SELE KAPILAN 1 KİŞİ ÖLDÜ
Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Kırgıl Mahallesi'nde, Ahmet Yıldız (50), sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak, kayboldu. Bir süre sonra Yıldız'ın, ilçe sakinlerince, dere yatağında cansız bedeni bulundu.
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