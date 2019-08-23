(görüntülü) samsun'da sağanak; yeşil dere taştı, yollar göle döndü (2)
14 dakika önce
SELE KAPILAN 1 KİŞİ ÖLDÜSamsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Kırgıl Mahallesi'nde, Ahmet Yıldız (50), sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak, kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:09 Kaynak: DHA
SELE KAPILAN 1 KİŞİ ÖLDÜ
Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Kırgıl Mahallesi'nde, Ahmet Yıldız (50), sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak, kayboldu. Bir süre sonra Yıldız'ın, ilçe sakinlerince, dere yatağında cansız bedeni bulundu.
Samsun'da etkili yağış can aldı! 1 kişi ise kayboldu Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim Spiker Hülya Hökenek'in Emine Bulut'un haberini sunarken sözcükler boğazına düğümlendi Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut açıklaması: Kadın cinayetlerine karşı üzerimize düşeni yapmaya hazırız