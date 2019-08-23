Son Dakika Haberleri: (görüntülü) samsun'da sağanak; yeşil dere taştı, yollar göle döndü (4)
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(görüntülü) samsun'da sağanak; yeşil dere taştı, yollar göle döndü (4)

15 dakika önce

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSamsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

(görüntülü) samsun'da sağanak; yeşil dere taştı, yollar göle döndü (4), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Salıpazarı ilçesi Albak Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Bilal Arslan, ağır yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Salıpazarı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
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