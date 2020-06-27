(Görüntülü) Sınav emanetçisi - Son Dakika

Antalya'da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldığı bir okulun girişine tezgah kurarak su, simit, çay satan Fatma Yıldız, öğrencilerin yanında getirdiği telefon, anahtar, çanta, güneş gözlüğünü 4 liraya emanet alarak, ailesinin ekonomisine katkı sağlıyor.
Sınava girmeden yanındaki eşyaları emanete bırakan Hakan Bozkurt, "Sınav heyecanıyla yanında getirdiği eşyalarının salona alınmadığını belirten zor oluyor. Sınavın yapıldığı okula gelebilmek için bazı eşyalarımızı yanımızda getirmemiz gerekiyor. Sonra onları nereye bırakacağımızın stresi oluyor. Emanetçi olması onlara güvenmemiz bizi rahatlatıyor. Bize yardımcı oluyorlar" diye konuştu.