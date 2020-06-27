(Görüntülü) Sınav emanetçisi - Son Dakika

Antalya'da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldığı bir okulun girişine tezgah kurarak su, simit, çay satan Fatma Yıldız, öğrencilerin yanında getirdiği telefon, anahtar, çanta, güneş gözlüğünü 4 liraya emanet alarak, ailesinin ekonomisine katkı sağlıyor.

Antalya'da oturan iki çocuk annesi Fatma Yıldız, Muratpaşa ilçesindeki bir okulun önünde su, simit, meşrubat, çay satarak hem sınava giren öğrencilerin hem de dışarıda çocuklarını bekleyen velilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tezgah kurdu. Tezgahında satış yapan Yıldız, öğrencilerin telefon, cüzdan, anahtar gibi eşyalarının sınav salonuna alınması yasak olan maddeleri üzerine isimlerini yazıp bantlayarak 4 liraya emanet aldı. Öğrencilere de eşyalarını kimlik göstererek almaları gerektiği uyarısı yaptı.

Sınava girmeden yanındaki eşyaları emanete bırakan Hakan Bozkurt, "Sınav heyecanıyla yanında getirdiği eşyalarının salona alınmadığını belirten zor oluyor. Sınavın yapıldığı okula gelebilmek için bazı eşyalarımızı yanımızda getirmemiz gerekiyor. Sonra onları nereye bırakacağımızın stresi oluyor. Emanetçi olması onlara güvenmemiz bizi rahatlatıyor. Bize yardımcı oluyorlar" diye konuştu.