Son Dakika Haberleri: Görüntülü) Sınıra Askeri Sevkiyat

Görüntülü) Sınıra Askeri Sevkiyat

14 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) vagonlara yüklenen askeri araçlar, Suriye sınırına gönderildi.

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) vagonlara yüklenen askeri araçlar, Suriye sınırına gönderildi. 

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden vagonlara yüklenen askeri araçlar, Adana'dan geçti. Askeri araçların, sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Vagonlara yüklenen askeri araçların tren yolundan geçişi

SÜRE: 17" BOYUT: 32 mb

Haber-Kamera: ADANA,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:32 Kaynak: DHA

Türkiye, Adana, Suriye, TSK, Güncel
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