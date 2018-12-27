Görüntülü) Sınıra Askeri Sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) vagonlara yüklenen askeri araçlar, Suriye sınırına gönderildi.



Türkiye'nin çeşitli kentlerinden vagonlara yüklenen askeri araçlar, Adana'dan geçti. Askeri araçların, sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



--------------



Vagonlara yüklenen askeri araçların tren yolundan geçişi



SÜRE: 17" BOYUT: 32 mb



Haber-Kamera: ADANA,



================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı

Yapımı Devam Eden Yusufeli Barajı Nedeniyle Sular Altında Kalacak Olan Yusufeli İlçesi 7. Kez Taşınacak