Görüntülü) Sınıra Askeri Sevkiyat
14 dakika önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) vagonlara yüklenen askeri araçlar, Suriye sınırına gönderildi.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) vagonlara yüklenen askeri araçlar, Suriye sınırına gönderildi.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden vagonlara yüklenen askeri araçlar, Adana'dan geçti. Askeri araçların, sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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Vagonlara yüklenen askeri araçların tren yolundan geçişi
SÜRE: 17" BOYUT: 32 mb
Haber-Kamera: ADANA,
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:32 Kaynak: DHA
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