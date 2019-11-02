Son Dakika Haberleri: (Görüntülü) Sivas'ta kar yağışı
Son Dakika Güncel (Görüntülü) Sivas'ta kar yağışı

(Görüntülü) Sivas'ta kar yağışı

7 saat önce

SİVAS'ta, havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

(Görüntülü) Sivas'ta kar yağışı, System.String[]

SİVAS'ta, havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Sivas'ta hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Akşam saatlerinden itibaren Sivas-Tokat karayolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Sürücüler 1650 rakımlı geçitte kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Karayolu ekipleri kar temizleme ve küreme çalışması yaptı. Koyulhisar ilçesine bağlı Ortakent'te de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar mevsimin ilk karının keyfini çıkardı. Sivas merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Meraküm bölgesi de yağan kar ile beyaza büründü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:18 Kaynak: DHA
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