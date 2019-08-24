Son Dakika Haberleri: (görüntülü) soyuz ms-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı
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(görüntülü) soyuz ms-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı

41 dakika önce

Rusya'nın ilk insansı robotunu taşıyan Soyuz uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zamanında ulaşamadığı belirtildi.

(görüntülü) soyuz ms-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı, System.String[]

Rusya'nın ilk insansı robotunu taşıyan Soyuz uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zamanında ulaşamadığı belirtildi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre, Rusya'nın ilk insansı robotu Fedor'u taşıyan Soyuz MS-14 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zamanında ulaşamadı. Yetkililer, Soyuz'un istasyona ulaşması için yeni bir girişimde bulunmasının mümkün olup olmadığını değerlendiriyor.

Soyuz MS-14 uzay aracı dün Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı ve Fedor'un istasyonda kalmasının yanı sıra kozmonotlara yardım edip, bilgi toplaması bekleniyordu.

Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:02 Kaynak: DHA
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