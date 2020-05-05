(Görüntülü)  (TEKRAR) Trabzonspor 45 gün aradan sonra ilk antrenmanına çıktı

TRABZONSPOR, koronavirüs salgını nedeniyle 45 gün aradan sonra Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde ilk antrenmanına çıktı.

Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth anntrenmanda yer almadılar.

- Başartrabzon