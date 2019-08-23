Son Dakika Haberleri: (görüntülü) trabzonspor, yeni malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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(görüntülü) trabzonspor, yeni malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

29 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

(görüntülü) trabzonspor, yeni malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 18: 00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. AEK Atina maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışmaları, diğer oyuncular ise taktiksel antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda sakatlığı bulunan Kamil Ahmet yer almazken, tedavisi devam eden Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

AHMET AĞAOĞLU ÖNCE U19 SONRA A TAKIM ANTRENMANINI İZLEDİ

Bu arada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar ve Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, hafta sonu U19 Elit Ligi'nde Malatyaspor ile karşılaşacak olan U19 takımının antrenmanını izledi. Teknik direktör Turgut Kural yönetiminde saat 16: 00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Mustafa Gedik Sahası'nda yapılan antrenmanı izleyen Ahmet Ağaoğlu, teknik heyet ve futbolcularla kısa bir süre sohbet etti. Ağaoğlu, daha sonra da A takımın antrenmanını izledi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:33 Kaynak: DHA
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