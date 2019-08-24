Son Dakika Haberleri: (görüntülü) ukrayna içişleri bakanı avakov rusya'ya uyuşturucu satalım
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(görüntülü) ukrayna içişleri bakanı avakov rusya'ya uyuşturucu satalım

1 saat önce

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, 'Rusya'ya uyuşturucu satma' önerisinde bulundu.

(görüntülü) ukrayna içişleri bakanı avakov rusya'ya uyuşturucu satalım, System.String[]

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, 'Rusya'ya uyuşturucu satma' önerisinde bulundu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın değerlendirme toplantısında, Ukrayna Emniyet Müdürü Sergey Knyazev'in sene başından bu yana 5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini söylemesi üzerine araya giren Bakan, "Maliye Bakanı'na sesleniyorum. Bunları (uyuşturucuları) lütfen bizden satın alın. Paraya çok ihtiyacımız var. Gerekli yasal düzenlemeyi yapın. Toptan da veririm, rica ediyorum. Bu malları Rusya'ya yollayın, orada Dışişleri Bakanlığı'nın uçaklarıyla satıyorlar" dedi.

Bunun üzerine gülümseyen Maliye Bakanı Oksana Markarova, "Bu komik, ama yasal düzenleme olmadan imkansız" yanıtını verdi.

Süleyman Soylu, Ukrayna, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:00 Kaynak: DHA
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