Son Dakika Haberleri: (görüntülü) yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı (2)
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(görüntülü) yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIGaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağılık kontrolünden geçirildi.

(görüntülü) yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Gaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağılık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.
Kadir GÜNEŞ/GAZİNTEP,


Devlet Hastanesi, Şehitkamil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:47 Kaynak: DHA
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