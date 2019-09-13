Son Dakika Haberleri: (Görüntülü) (YENİDEN) - TEM OTOYOLUNDA OKSİJEN YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ- 9 (sürücüler röpler ek)
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(Görüntülü) (YENİDEN) - TEM OTOYOLUNDA OKSİJEN YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ- 9 (sürücüler röpler ek)

1 saat önce

TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde oksijen gazı yüklü tanker devrildi.

(Görüntülü) (YENİDEN) - TEM OTOYOLUNDA OKSİJEN YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ- 9 (sürücüler röpler ek), System.String[]

TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde oksijen gazı yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yolda ulaşım tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin tankeri yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle trafik felç oldu.

TEM Otoyolu, Altınşehir, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:10 Kaynak: DHA
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TEM'de tanker devrilince tüm şeritler trafiğe kapatıldı
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