Görüntülü )yoğun Bakımda Sağlık Çalışanlarına Şiddetin Görüntüleri Ortaya Çıktı

ANTALYA Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İsmail Ç.'nin yaşamını yitirmesinin ardından yoğun bakım servisine giren kızları H.Y., S.Ü. ve S.Ç.'nin sağlık çalışanlarına uyguladığı şiddet, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

ANTALYA Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İsmail Ç.'nin yaşamını yitirmesinin ardından yoğun bakım servisine giren kızları H.Y., S.Ü. ve S.Ç.'nin sağlık çalışanlarına uyguladığı şiddet, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. H.Y., sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişinin kendisi olduğunu belirterek, olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü.



Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İsmail Ç., 21 Aralık 2018 gecesi fenalaştı. Yoğun bakımda görevli Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu'nun müdahalesine karşın İsmail Ç., saat 05.30 sıralarında, yaşamını yitirdi. Dr. Celepoğlu, yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın'ı arayarak, durum hakkında bilgi verdi.



ŞİFRELİ KAPIYI ZORLAYARAK AÇTILAR



Olayı haber alan hastanın 3 kızı H.Y., S.Ü. ve S.Ç., içeri girmek istediklerini belirterek, yoğun bakım ünitesinin kapısını yumrukladı. Şifreyle açılan sürgülü kapıyı zorlayarak, açtıktan sonra içeri giren kadınlardan biri, iddiaya göre, 'Ne yaptınız babama?' diye bağırarak, hasta odasına yöneldi. İsmail Ç.'nin yaşamını yitirdiğini gören hasta yakını, 'Babamı siz öldürdünüz' diyerek, yoğun bakımdaki Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve diğer sağlık çalışanlarına saldırdı. Dr. Celepoğlu'na tokat attığı öne sürülen hasta yakınları, iddiaya göre, yoğun bakım odasındaki hemşire E.Ö.'ye 'Babamı bu ellerle mi öldürdün?' diye bağırarak, defalarca tokat attı ve parmaklarını büktü.



BAŞINI YERE VURARAK BAYILTTILAR



Bu sırada beyaz kod vermek isteyen klinik destek personeli B.B.V.'ye 'Kimi arıyorsun sen?' diye bağıran saldırganlar, çalışanın saçını çekip, başını beton zemine vurdu. B.B.V. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Yoğun bakım ünitesindeki malzemeleri sağlık personeline fırlatan saldırganlar, kendilerini sakinleştirmeye çalışan hemşire E.Ö.'ye de saldırıp, kolunu ısırdı. Bir süre sonra olay yerine gelen hastane güvenliği, 3 kadını güçlükle dışarı çıkardı. Olaydan sonra darp raporu alan Dr. Celepoğlu ve hemşireler, hasta yakınları hakkında şikayetçi oldu.



'HER ŞEYİ YAPAN BENİM AMA HATIRLAMIYORUM'



Şüphelilerden işletmeci H.Y. (49), savcılıkta verdiği ifadede, hakkındaki iddiaları kabul ettiğini belirterek, olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını ileri sürdü. Olay tarihinde babasının, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü anlatan H.Y., kendisinin de bu sırada rahatsızlık geçirdiğini, acil serviste iğne olduğunu belirtti. Sağlık görevlilerinin kendilerini sabaha karşı yoğun bakım servisine çağırdığını söyleyen H.Y., ifadesinde şunları kaydetti:



"Oradan geçen bir sağlık görevlisi, bize, 'Babanızı hazırlayıp vereceğiz' dedi. Ne olduğunu anlamak için ben ve kız kardeşlerim S.Ü. ile S.Ç. içeri girdik. Babamın olduğu tarafa geçtiğimizde kendisini kan içinde görünce büyük şok geçirdik. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Bana izletilen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, siyah uzun saçlı sağlık çalışanına mukavemet gösteren, esmer erkek şahsa tokat atan, siyah kazaklı uzun boylu erkeğin parmaklarını kıvıran, açık renk kazağı bulunan kadını saçlarından tutup yere fırlatan, saçları toplu kadına tokat, ellerini tutup itekleyen, siyah uzun saçlı kadını itekleyen, iki kadın görevliyi itekleyen yine siyah kıyafetli erkeğe vuran benim. Ancak söz konusu eylemlerin hiçbirisini hatırlamıyorum. Sağlık çalışanlarını darbettiğimi, hakaret ettiğimi ve tehdit ettiğimi; hastanede bulunan malzemeleri etrafa savurup sağlık çalışanlarının üzerine atıp atmadığımı hatırlamıyorum. Bu olaydan önce günlerce uykusuz kaldım. Aldığım ilaçların etkisiyle uyurgezer bir haldeydim. Psikolojik destek de alıyordum. Bu eylemler nedeniyle pişmanım. Taraflardan özür dilemeye hazırım."



'SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DARBEDEN KIZ KARDEŞİM'



Şüphelilerden turizmci S.Ç. (45) de ifadesinde, yoğun bakıma girdiklerinde babalarını görünce şok geçirdiklerini söyledi. Sağlık çalışanlarına mukavemet gösterip, göstermediğini hatırlamadığını kaydeden S.Ç., "Kesinlikle kimseye vurmadım. Bana izletilen güvenlik kamerası kaydında, hemşire ile konuşan üzerinde koyu renk hırkalı kişi, babamın olduğu bölmeden hemşirenin çıkarmaya çalıştığı, siyah uzun saçlı hemşirenin önünde duran da benim. Görüntülerde, sağlık çalışanlarına darp eyleminde bulunan kırmızı kazaklı kişi kardeşim H.Y.'dir. Uzun kırmızı kıyafetli de diğer kardeşim S.Ü.'dür. Müştekilere küfür, hakaret ve tehditte bulunduğumuz iddialarını kabul etmiyorum" dedi.



S.Ü. ise olayın şokuyla ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.



GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan saldırı anları, hastanenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; hasta yakını 3 kadının, koridordan yoğun bakım servisinin kapısına geldiği, şifreyle açılan kapıyı elle zorlayarak, açtığı anlar yer aldı. Yoğun bakım servisinde çalışanlarla tartışan hasta yakınlarından kırmızı montlu kadının, Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu'na önce tokat attığı ardından yumrukla saldırdığı görüldü. Dr. Celepoğlu'nun sakinleştirmeye çalıştığı hasta yakını kadının, araya girenler tarafından uzaklaştırıldığı anların da yer aldığı görüntülerde, yoğun bakım servisinde makinelere tekme atan kadının, hemşire B.B.V.'yi fark edip, saldırdığı da görüldü. Hemşirenin saçlarından tutup, yere vuran hasta yakını kırmızı montlu kadın ve diğerleri, hastanenin özel güvenlik görevlilerince güçlükle yoğun bakım servisinden çıkarıldı. Koridorda özel güvenlik görevlileriyle tartışan hasta yakınları, söylenerek, kameranın görüş açısından çıktı.



TABİP ODASI'NDAN KINAMA



Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, hasta yakınlarının yoğun bakımda doktor ve diğer sağlık çalışanlarına saldırdığını, şiddet uyguladığını belirterek, olayı kınadı. Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu'nun avukatı Onur Bilge Özdemir da olayın yoğun bakım ünitesinde meydana geldiğini, aktif saldırının 5 dakika sürdüğünü, olay sırasında yoğun bakım servisinde 9 hastanın daha tedavi gördüğünü belirtti. - Antalya

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