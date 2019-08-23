Son Dakika Haberleri: (görüntülü) yorgun merminin başına isabet ettiği hüseyin, 4 gün sonra öldü
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(görüntülü) yorgun merminin başına isabet ettiği hüseyin, 4 gün sonra öldü

1 saat önce

GAZİANTEP'te, arkadaşlarıyla okul bahçesinde oyun oynarken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi, Suriyeli Hüseyin Muhammet'in (14) başına isabet etti.

(görüntülü) yorgun merminin başına isabet ettiği hüseyin, 4 gün sonra öldü, System.String[]

GAZİANTEP'te, arkadaşlarıyla okul bahçesinde oyun oynarken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi, Suriyeli Hüseyin Muhammet'in (14) başına isabet etti. Ağır yaralanan ve hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Muhammet, 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 19 Ağustos Pazartesi günü, Karşıyaka Mahallesi'ndeki İsmet Paşa Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Suriye uyruklu Hüseyin Muhammet, bir anda yere yığıldı. Kanlar içindeki çocuğu görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verrdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Muhammet'i ambulansla özel hastaneye götürdü. Başına mermi isabet ettiği belirlenen Muhammet, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Muhammet, bugün sabaha karşı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hüseyin Muhammet cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, Hüseyin Muhammet'in ölümüne neden olan merminin çıktığı tabancayı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:36 Kaynak: DHA
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