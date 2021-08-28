Görüntüsü şirin, tadı enfes...

Sağlıklı besinlerden aldığımız faydayı arttırmanın farklı yolları var. Fermantasyon ve filizlendirme bunlardan yalnızca ikisi. Filizlendirme kuru bakliyatın, tahılın yeniden canlanması demek aslında. Ben özel filizlendirme aparatları kullanmayı tercih ediyorum. Filizlendirme kavanozları (100-250 lira), filizlendirme çömlekleri (300-450 lira) veya bir adım ileriye götürerek kendi sulama mekanizmaları olan filizlendirme makineleriyle (1000 lira civarı) bu süreci daha kolay hale getirebilirsiniz. Ama bu aparatlar olmadan da filizlendirme yapmak mümkün! Yayvan bir cam kaba ya da kavanoza koyduğunuz bakliyatın üzerini temiz nemli bir bezle örtün. Güneş ışığı almayan, serin bir yerde bırakın. Bezin sürekli nemli kalması, kurudukça yeni bir temiz bezle değişmesi önemli. Filizlendirmeye çalıştığınız bakliyat ne kadar büyükse, süreç o kadar uzayacaktır ama ortalama iki-üç günde hazır hale gelecektir. Filizlerin uzunluğu 2 ile 5 santim arasına geldiğinde kullanıma hazır demektir. Onları yıkayın, kurutup temiz bir cam kavanoza alın, buzdolabında saklayın. 2-3 gün içerisinde taze ve çiğ olarak yiyebilir, salata ve yemeklerinize katabilir, daha sonra kullanmak için dondurabilirsiniz.

FİLİZLENDİRİLMİŞ MAŞ FASULYELİ ÇİN MANTISI (6 kişilik)

NE LAZIM?

Hamur için

500 gr un

1 su bardağı pirinç unu

1 çay bardağı mısır nişastası

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İçi için

1 adet havuç (rendelenmiş)

1/2 adet kabak (rendelenmiş)

1 adet büyük boy soğan

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tatlı toz biber

1 avuç filizlendirilmiş maş fasulyesi (ya da yeşil mercimek)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 su bardağı dövülmüş ceviz

Sosu için

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı soya sosu

NASIL YAPARIM?

-Hamuru hazırlamak için kuru malzemeleri bir kapta iyice karıştırıp içine yavaşça suyu ekleyin, 10-15 dakika yoğurun. Hamur kuru olursa 1 çay bardağı daha su ekleyebilirsiniz. Sert bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Hamur hazır olduktan sonra bir kaba alın, üzerini kapatarak buzdolabına kaldırın.

- Yumuşaması için filizlendirilmiş maş fasulyelerinizi üzerini geçecek kadar kaynar suda 15 dakika kaynatıp süzün.

-İç harcı için ayrı bir tavada zeytinyağını kızdırıp içine küçük küpler halinde doğradığınız soğanları ve rendelenmiş sarımsakları atıp 3-4 dakika kavurun. Rendelenmiş havuç ve kabağı, baharatı, kaynattığınız maş fasulyelerini ve soya sosunu ekleyip sebzeler yumuşayana kadar kavurmaya devam edin. Pişen harcı soğumaya bırakın.

Sos için sarımsakları rendeleyin. Tüm malzemeleri bir kasede karıştırıp bir kenara alın. Dolaptan çıkardığınız hamuru 8 parçaya bölüp çok ince olmayacak şekilde açın. Bir fincanı hamurun üzerine koyarak yuvarlak şekilde kesin. Harçları bu yuvarlak açılmış hamurların ortasına koyup hamurları bir bohça gibi bükün.

- Bu bohçaları 25 dakika buharda pişirin. (Buharda pişirme aparatınız yoksa 10 dakika kaynar suda haşlayabilirsiniz ancak buharda pişirmenizi tavsiye ederim). Sıcak şekilde, yanında sosla servis edin.

FİLİZLİ MERCİMEK ÇORBASI (6 kişilik)

NE LAZIM?

1.5 su bardağı filizlendirilmiş kırmızı mercimek

1 adet orta boy soğan

1 adet büyük boy patates

1 adet havuç

1 adet kabak

6 yemek kaşığı sıvıyağ

1'er tatlı kaşığı tuz ve karabiber

2 lt kaynar su

1 yemek kaşığı un

NASIL YAPARIM?

Havuç, kabak ve patatesi iri küpler halinde doğrayın.

Yemeklik doğradığınız soğanları sıvıyağda kavurmaya başlayın. Soğanlar yumuşayınca 1 yemek kaşığı unu ekleyip 5 dakika daha kavurun, ardından tencereye havuç, kabak, patates ve baharatı ekleyip karıştırmaya devam edin.

En son kırmızı mercimekleri katın, 5 dakika kavurup kaynar suyu ilave edin. Ara ara karıştırarak orta-kısık ateşte 30 dakika pişirin.

Pişen çorbayı blender yardımıyla pürüzsüz kıvama gelene kadar çekin. Üzerine yağda kızdırdığınız toz biberli bir sos gezdirebilirsiniz.

NEREDEN ALABİLİRİM?

Tarifte geçen bütün malzemeleri semtinizdeki herhangi bir süpermarkette bulabilirsiniz. Filizlendirme işlemlerinde bakliyatın ve tariflerde kullandığım meyve-sebzenin organik olmasına dikkat ediyorum. Food Project Organik'in Moda'da mağazası var. Buradan organik bakliyatımı ve yemeğe eklemek istediğim kurutulmuş sebze tozlarını alabiliyorum. Organik olması şart değil ama ben öyle tercih ediyorum. Bu mağazadaki tüm ürünler vegan olmasa da çok fazla vegan alternatif satıldığı aklınızda bulunsun.

Deniz Yoldaç, İstanbul Moda'daki Vegan Kasap'ın kurucu ortağı.