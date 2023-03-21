Görüntüsüyle sosyal medyaya konu olan o bina yıkıldı - Son Dakika
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Görüntüsüyle sosyal medyaya konu olan o bina yıkıldı

21.03.2023 18:26

Görüntüsüyle sosyal medyaya konu olan o bina yıkıldı Bağcılar'da sosyal medyada çok konuşulan binanın yıkımı havadan görüntülendiİSTANBUL Bağcılar'da kentsel dönüşüm çerçevesinde sosyal medyada çok konuşulan iki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen Uğurlu Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

Görüntüsüyle sosyal medyaya konu olan o bina yıkıldı

Bağcılar'da sosyal medyada çok konuşulan binanın yıkımı havadan görüntülendi

İSTANBUL Bağcılar'da kentsel dönüşüm çerçevesinde sosyal medyada çok konuşulan iki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen Uğurlu Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Kontrollü şekilde yıkımı yapılan binanın yerine şehir estetiğine uygun bir bina yapılacak. Yıkım işlemi de havadan görüntülendi.

Kentsel dönüşüm çerçevesinde Bağcılar'da bulunan yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılmaya başlandı. Yıkımı yapılan yerler arasında sosyal medyada da görüntüsüyle "gündem olan" 28 yıllık 8 katlı bina da bulunuyor. 1995 yapımı bina 1999 Marmara depreminden sonra orta hasarlı olduğu tespit edilmişti. Güçlendirme yapmayan bina için yıkım kararı verildi. 14 daireli binada 60 kişi oturuyordu. Gerekli tedbirlerin alındığı binalar, Bağcılar Belediyesi tarafından kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'de yıkım yerine gelerek inceleme de bulundu.

Yerine şehir estetiğine uygun bir bina yapılacak

Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi 17 numarada bulunan boş ve korunaklı binanın yıkımı için önce gerekli tedbirler alındı. Daha sonra ise riskli yapı raporu bulunan binanın yıkımına başlandı. Riskli alanda bulunan binada hak sahiplerine 48 ay boyunca 3 bin 500 TL kira ödenecek. Kontrollü şekilde yıkımı yapılan binanın yerine şehir estetiğine uygun bir bina yapılacak.

Yıkım çalışmalarını yerinde izleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Sosyal medyada ve ulusal medyada çokça yer alan bir binanın önündeyiz. Bu binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında bize AFAD'IN yolladığı yazı üzerine başlamış olduğu süreç bugün itibariyle nihayete ermiş oluyor. En son yıkım kararını da 2022 yılında aldırmıştır. Güvenli bir şekilde buradaki binamızı yıkıyoruz. Bu bina ile aynı zamanda 3 binanın daha 34 bağımsız bölümünü yıkmış olacağız. Birinci gündemimiz kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüme ağırlık veren alt yapı çalışmaları oluşturduk. Deprem olmadan önce zaten nitelikli bir toplantı gerçekleştirdik. Deprem olduktan sonrada bizimde birinci gündemimiz kentsel dönüşüm oldu" dedi.

"Yıkmakla kalmıyoruz bir taraftan da yapmaya devam ediyoruz"

"Yıkmakla kalmıyoruz bir taraftan da yapmaya devam ediyoruz" diyen Özdemir, "Son bir yıllık süre içerisinde yıkım kararı alınmış bin 500 bağımsız bölümü yıktık. Konut ve işyerinde olmak üzerinde. Yaklaşıkta bin 500 bağımsız bölümün yıkım kararını aldırdık. Bunlarında önümüzde ki günlerde yıkımını gerçekleştireceğiz. Yıkmakla kalmıyoruz bir taraftan da yapmaya devam ediyoruz. Belediyemizin öncülüğünde yıkım kararı alınmış 108 bağımsız bölümden oluşan bir sitemizin de temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Bu yaz hayata geçireceğimiz yaklaşık bin 500 konutumuzun da dönüşümünü TOKİ eliyle gerçekleştirmiş olacağız. Burada maliklerimizle anlaşarak onların müracaatını gerçekleştirdik. İnşallah burada yeni bir yapı meydana gelecek. Kira ya da kredi yardımlarından da faydalanmış olacaklar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Görüntüsüyle gündem olan Bağcılar'daki bina yıkıldı Görüntüsüyle gündem olan Bağcılar'daki bina yıkıldı SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULAN BAĞCILAR'DAKİ BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULAN BAĞCILAR'DAKİ BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI

Abdullah Özdemir, Bağcılar, Marmara, Deprem, Genel, Son Dakika

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