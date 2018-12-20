Son Dakika Haberleri: Görüntüyle)beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Yakalandı

Görüntüyle)beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Yakalandı

13 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Görüntüyle)beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Yakalandı, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'taki  binada dün meydana gelen olayda, Nefise Dolapçı (48), bina sakinlerinin şikayeti üzerine gürültü yapmaması konusunda uyardığı fitness hocası İbrahim Yener tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Cinayetin ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Yener'i yakaladı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen  İbrahim Yener ifadesinin ardından savcılığa sevkedilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin şubeden çıkarılması - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:51 Kaynak: DHA

İbrahim Yener, Beşiktaş, Güncel
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