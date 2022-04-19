Fetö'nün izdivaç yapılanmasına 5 ilde operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Fetö'nün izdivaç yapılanmasına 5 ilde operasyon: 12 gözaltı

19.04.2022 11:48

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada, 14 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada, 14 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock içeriklerinde adlarının ve kişisel bilgilerinin geçtiği tespit edilen 14 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul başta olmak üzere Aksaray, Ankara, Antalya ve Eskişehir'de toplam 18 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.


Fetö'nün izdivaç yapılanmasına 5 ilde operasyon: 12 gözaltı
Fetö'nün izdivaç yapılanmasına 5 ilde operasyon: 12 gözaltı
Fetö'nün izdivaç yapılanmasına 5 ilde operasyon: 12 gözaltı
Fetö'nün izdivaç yapılanmasına 5 ilde operasyon: 12 gözaltı
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fetö'nün izdivaç yapılanmasına 5 ilde operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Devlet Bahçeli'den sığınmacı açıklaması: Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız, misafirliğin süresi sınırlıdır!
11:06 Eski sevgilisinin özel fotoğraflarını yayınlayan müzisyen Mustafa Alpagut'un 5 yıl hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:09:12. #1.12#
SON DAKİKA: Fetö'nün izdivaç yapılanmasına 5 ilde operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement