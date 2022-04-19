Fetö'nün izdivaç yapılanmasına 5 ilde operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada, 14 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock içeriklerinde adlarının ve kişisel bilgilerinin geçtiği tespit edilen 14 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul başta olmak üzere Aksaray, Ankara, Antalya ve Eskişehir'de toplam 18 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.