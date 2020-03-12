(Görüntüyle)MÜCAHİD ÖREN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI - Son Dakika

İş insanı Ahmet Taçyıldız'ın suç duyurusu sonrası İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören hakkında "tehdit, şantaj, iftira ve suç uydurma" iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, iş insanı Ahmet Taçyıldız'ın suç duyurusu sonrası İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören hakkında "tehdit, şantaj, iftira ve suç uydurma" iddialarıyla soruşturma başlattı. Taçyıldız, İhlas Grubu şirketlerinden 160 milyon liralık alacağı olduğunu, Ören'in borçlarını ödememek için sahip olduğu medya şirketleriyle gerçeği yansıtmayan haberler yaptırdığını iddia etmişti.

"SUÇ UYDURMA, İFTİRA, KARALAMA KAMPANYASI"

Taçyıldız'ın avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, İhlas Holding medya kuruluşları tarafından ortaya atılan FETÖ bağlantısı iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Ahmet Taçyıldız hakkında ne şu an ne de geçmişte FETÖ ile ilgili herhangi bir soruşturma yürütülmediği belirtilen suç duyurusunda şöyle denildi: "Şüphelinin neden müvekkilimize yönelik bu şekilde bir karalama kampanyası başlattığının, neden iftira, suç uydurma gibi kötü niyetli eylemlerde bulunduğunun açıklaması ise çok basittir. Gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan haberleri gerçekmiş gibi, elindeki basın gücünü kullanarak, borcu olan parayı ödemekten kurtulmayı hedeflemektedir. Oysaki müvekkilimizi alnı aktır. Kendisi hakkında şüpheli tarafından yürütülen bu karalama kampanyasına asla boyun eğmeyecektir"

"160 MİLYON TL'DEN BİZZAT SORUMLU"

Suç duyurusunda, Taçyıldız'ın yetkilisi olduğu P. Faktoring isimli firma alacakları nedeniyle Mücahid Ören'in sahibi ve yetkilisi olduğu İhlas grubu şirketlerine karşı İstanbul Adliyesi 'nde sıralı icra takipleri başlatıldığı kaydedildi. İcra takipleri sonrası Mücahid Ören'in, iş insanı Taçyıldız'a ulaşarak borçla ilgili uzlaşmak istediği bildirilen suç duyurusunda, iki şirket arasında 29 Aralık 2014 tarihli "Borç Ödeme ve İbra Protokolü" başlıklı bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşmede Ören'in yetkilisi olduğu İhlas Grubu şirketlerinin, Taçyıldız'ın yetkilisi olduğu P. Faktoring'e 160 milyon TL borçlu olduğunu kabul ettiğinin kayda alındığı ifade edilen suç duyurusunda, ödeme için senetler verildiği bildirildi. Suç duyurusunda senetlerde İhlas grubuna dahil gazete, hastane gibi şirketlerin de borçlu göründüğü, tüm bunların sahibi olarak da Mücahid Ören'in bizzat borçlu sıfatıyla sorumlu olduğu vurgulandı.

"İŞLEMLERİ GERİ ALSIN YOKSA YAYINLAR DURMAYACAK…"

Protokole rağmen ödeme yapılmayan senetlerden biriyle ilgili 28 Şubat 2020 tarihinde Bakırköy 3. İcra Müdürlüğü'nde işlem başlatıldığı bildirilen suç duyurusunda, bu yasal takipten hemen sonra 9 Mart 2020'de Mücahid Ören'in, Taçyıldız'ın bir tanıdığı olan M.G.'ye whatsapp iletisi gönderdiği anlatıldı. Suç duyurusunda iletinin içeri de şöyle paylaşıldı: "Merhaba Mehmet bu adam bugün öğleye kadar hukuki işlemleri geri alsın yoksa yayınlar başlıyor. Hafta sonu bilgi yağdı adamla ilgili hiç durmayacak haberiniz olsun."

"BASIN ORGANLARINI SİLAH GİBİ KULLANDI"

Suç duyurusu dilekçesinde, whatsapp iletisinden bir gün sonra İhlas Holding medya kuruluşlarında gerçeklerle ilgili olmayan iftira ve suç uydurma niteliğinde yayınlar yapıldığı belirtilerek, "Müvekkil hakkında bugüne kadar söz konusu iddialarla ilgili hiçbir soruşturma bulunmamasına rağmen, sanki varmış gibi yansıtılarak, kamuoyunda olumsuz bir algı yaratılmaya çalışıldığı, bu şekilde şüphelinin üzerinde gücünün olduğu basın organlarını adeta bir silah gibi kullanarak tehdit ve şantaj başta olmak üzere suç işlediğinin görüleceği inancındayız" denildi.

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Mücahit Ören