(görüntüyle yeniden) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KORONAVİRÜS HASTALARIYLA VİDEOKONFERANS İLE GÖRÜŞTÜ. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören koronavirüs hastaları ile video konferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan'ın sağlık çalışanlarıyla da görüştüğü öğrenildi. Görüşmeye ilişkin görüntüler Cumhurbaşkanlığı'ndan dağıtıldı.

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