(görüntüyle yeniden) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KORONAVİRÜS HASTALARIYLA VİDEOKONFERANS İLE GÖRÜŞTÜ. - Son Dakika

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(görüntüyle yeniden) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KORONAVİRÜS HASTALARIYLA VİDEOKONFERANS İLE GÖRÜŞTÜ.
6 saat önce
İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören koronavirüs hastaları ile video konferans yöntemiyle görüştü.
İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören koronavirüs hastaları ile video konferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan'ın sağlık çalışanlarıyla da görüştüğü öğrenildi. Görüşmeye ilişkin görüntüler Cumhurbaşkanlığı'ndan dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 05:08 Kaynak: DHA
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