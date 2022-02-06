Üye Girişi
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIĞINA YÖNELİK SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA 1 GÖZALTI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIĞINA YÖNELİK SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA 1 GÖZALTI

06.02.2022 10:58

(görüntüyle yeniden) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIĞINA YÖNELİK SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA 1 GÖZALTIÖzden ATİK- Ali Çağlar TINBEK İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıklaması ardından sosyal medyada yapılan suç içerikli paylaşımlar...

(görüntüyle yeniden) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIĞINA YÖNELİK SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA 1 GÖZALTI

Özden ATİK- Ali Çağlar TINBEK İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıklaması ardından sosyal medyada yapılan suç içerikli paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Pınar Ö. adlı kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından sosyal medyadaki bazı paylaşımların hakaret içerikli olduğunun görülmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır denildi.

Soruşturma kapsamında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen Pınar Ö. adlı kişi Bağcılar'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 05 Şubat 2022 günü, Sosyal paylaşım sitelerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif ve Hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. isimli şahıs ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcı ile yapılan görüşmede şahsın gözaltına alınması, ifadesinin akabinde savcılık makamında hazır edilmesi talimatları alınmıştır. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahsın BağcılarGüneşlide bulunan ikamet adresine gidilmiş ve şüpheli şahıs ikamet adresinden yakalanarak gözaltına alındı denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIĞINA YÖNELİK SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA 1 GÖZALTI

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Cumhuriyet, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIĞINA YÖNELİK SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA 1 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:01 Fotoğraflarını satışa çıkaran fenomenin 10 günde kazandığı para dudak uçuklattı!
10:58 ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı!
10:56 Galatasaray'ın kaldığı otelde taraftarları çıldırtan fotoğraflar!
10:31 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
10:24 Muammer Kaddafi hakkında bomba iddia! Kaddafi yaşıyor mu?
10:19 Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi!
10:06 Siyaset gündemine bomba gibi düşen Tansu Çiller iddiası! Yeni bir parti kuruluyor mu?
10:04 Et dolu kamyon kaza sonrası alev topuna döndü! 2 kişi hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamuya yeni kadro açıldı
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 1 kişi gözaltına alındı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 11:11:08. #1.12#
SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIĞINA YÖNELİK SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA 1 GÖZALTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement