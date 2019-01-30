Son Dakika Haberleri: Görüntüyle Yeniden) Esenyurt'ta "Cinsel Gücü Arttırıcı Çikolata" Operasyonu

Görüntüyle Yeniden) Esenyurt'ta "Cinsel Gücü Arttırıcı Çikolata" Operasyonu

1 saat önce

Çağatay KENARLI, İstanbul DHAEsenyurt'ta cinsel gücü arttırıcı denilerek satılan 256 bin çikolata ele geçirildi.

Görüntüyle Yeniden) Esenyurt'ta
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Esenyurt'ta cinsel gücü arttırıcı denilerek satılan 256 bin çikolata ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoda sahte ilaçlar üretildiğini belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri 25 Ocak'ta Esenyurt'ta bulunan işyerine baskın düzenledi. Baskında depoda bulunan B.V. ve M.C. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 256 bin 520 tane "cinsel gücü arttırıcı" denilerek satılan çikolata, hammadde, 951 bin 440 etiket, karton kutu ve bandrol ele geçirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ele geçirdiği çikolataların piyasa fiyatının yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.V. ve M.C. Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Ekiplerin adrese girmesi

-İçeride arama yapmaları

-Ele geçirilen maddeler

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:34 Kaynak: DHA

DHA, Polis, İstanbul, Esenyurt, Güncel
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