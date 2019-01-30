Görüntüyle Yeniden) Esenyurt'ta "Cinsel Gücü Arttırıcı Çikolata" Operasyonu
1 saat önce
Çağatay KENARLI, İstanbul DHAEsenyurt'ta cinsel gücü arttırıcı denilerek satılan 256 bin çikolata ele geçirildi.
Çağatay KENARLI, İstanbul
DHA Esenyurt
'ta cinsel gücü arttırıcı denilerek satılan 256 bin çikolata ele geçirildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü
ekipleri bir depoda sahte ilaçlar üretildiğini belirleyerek çalışma başlattı. Polis
ekipleri 25 Ocak'ta Esenyurt'ta bulunan işyerine baskın düzenledi. Baskında depoda bulunan B.V. ve M.C. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 256 bin 520 tane "cinsel gücü arttırıcı" denilerek satılan çikolata, hammadde, 951 bin 440 etiket, karton kutu ve bandrol ele geçirildi.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ele geçirdiği çikolataların piyasa fiyatının yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.V. ve M.C. Büyükçekmece
Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü:
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(POLİS KAMERASI)
-Ekiplerin adrese girmesi
-İçeride arama yapmaları
-Ele geçirilen maddeler
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:34 Kaynak: DHA
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