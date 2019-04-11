Görüp Görebileceğiniz En Akıllı Buzdolabı: Lg Instaview
1 saat önce
Güney Kore'de gerçekleştirilen LG InnoFest 2019 kapsamında duyurulan LG InstaView buzdolabının özelliklerine yakından bakıyoruz.
Güney Kore
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:34 Kaynak: Youtube
'de gerçekleştirilen LG InnoFest 2019 kapsamında duyurulan LG InstaView buzdolabının özelliklerine yakından bakıyoruz.
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