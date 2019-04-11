Son Dakika Haberleri: Görüp Görebileceğiniz En Akıllı Buzdolabı: Lg Instaview

Görüp Görebileceğiniz En Akıllı Buzdolabı: Lg Instaview

1 saat önce

Güney Kore'de gerçekleştirilen LG InnoFest 2019 kapsamında duyurulan LG InstaView buzdolabının özelliklerine yakından bakıyoruz.

Güney Kore'de gerçekleştirilen LG InnoFest 2019 kapsamında duyurulan LG InstaView buzdolabının özelliklerine yakından bakıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:34 Kaynak: Youtube
Güney Kore, Genel
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