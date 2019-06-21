Son Dakika Haberleri: Görüş | Doğu Akdeniz'deki faaliyetler Türkiye'nin sahip olduğu doğal haklarıdır
Son Dakika Dünya Haber

Görüş | Doğu Akdeniz'deki faaliyetler Türkiye'nin sahip olduğu doğal haklarıdır

32 dakika önce

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Asistan Prof. Dr. Emete Gözügüzelli Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını değerlendirdi.

Görüş | Doğu Akdeniz'deki faaliyetler Türkiye'nin sahip olduğu doğal haklarıdır, System.String[]
Doğu Akdeniz'deki gerilimi tartışmak neden Türkiye'nin 3 Mayıs 2019 tarihli NAVTEX yayımı ile Fatih sondajı üzerine yürütülüyor? Sanırım bunu sorgulamak gerek. Batının ve Rum yönetiminin iddia ettiği gibi Türkiye uluslararası hukuka aykırı mı davranıyor? Elbette hayır. Rum yönetimini tüm adanın tek otoritesi gibi addeden taraflar, birlik halinde Türkiye'ye hukuken sınırları kurulmayan bir alan dayatması yapıyor.

Düşünsenize bu alanlar o kadar hakkaniyet dışı ki Türkiye'nin açık denizlere açılması engelleniyor. Bakınız Akdeniz'de Malta'nın bugün 200 deniz mili münhasır ekonomik bölgesi yok. Sadece kısıtlı alanda kıta sahanlığı hakkını kullanıyor. Libya-Malta UAD davasında mahkeme ana kara devletinin üstünlüğünü teyit etti. Hatta "kıyıların hemen yakınında bulunan adaların kıyının genel istikameti saptanırken ihmal edilebileceği veya tam etki tanınmayabileceği" (UAD, 1982, s. 63,85, 88-89) belirtildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:53 
Doğu Akdeniz, Akdeniz, Türkiye, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



30'dan fazla ülke çelik testi için Türkiye'ye geliyor Türkiye'nin Dan Bilzerian'ı MR.JADE Yerli ve milli SİHA, gökyüzünde 100 bin saat uçuşunu tamamlayarak yeni bir rekora imza attı Belçim Bilgin'den Behzat Ç. sürprizi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:25:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görüş | Doğu Akdeniz'deki faaliyetler Türkiye'nin sahip olduğu doğal haklarıdır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]