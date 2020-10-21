Sivas'ta sis etkili oldu - Son Dakika

Sivas'ta sis etkili oldu
21.10.2020 11:02
Sivas'ta sis etkili oldu Sivas'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü Sivas'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü.
Sivas'ta sis etkili oldu
Sivas'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü
SİVAS - Sivas'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü
Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü. Şehri esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi sonrası sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti. İlerleyen saatlerde sis etkisini kaybetti.
Son Dakika 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor