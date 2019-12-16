Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü - Son Dakika

Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

6 saat önce

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa- Gaziantep karayolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü karayolunda bazı sürücüler park lambalarıyla ilerlerken bazı sürücüler ise aracını park ederek, sisin etkisini kaybetmesini bekledi.

Şanlıurfa - Gaziantep ile Şanlıurfa - Adıyaman karayolunda yaşanan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede son günlerde etkili olan yağmur yağışı sonrası sis bulutu etkili oldu. Yaşanan sis nedeniyle sürücüler, görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü yolda sis lambalarını ve dörtlülerini yakarak güçlükle ilerledi. Çok sayıda sürücü ise aracını yol kenarında park ederek sis bulutunun etkisini kaybetmesini bekledi.

(Bekir Basmacı/İHA)

Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
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