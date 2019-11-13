Son Dakika Haberleri: Görüş: Türkiye'de en çok gençler işsiz, işi olanların da geliri düşük
Son Dakika Ekonomi Görüş: Türkiye'de en çok gençler işsiz, işi olanların da geliri düşük - Son Dakika Ekonomi

Görüş: Türkiye'de en çok gençler işsiz, işi olanların da geliri düşük

6 saat önce

Ekonomik kriz sonrası yaşanan toplu intihar vakaları Türkiye'deki işsizlik konusunu yeniden gündeme getirdi. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon işsiz var. Temmuz ayı itibariyle üniversite mezunu gençlerin işsizlik oranı %37,5’dir. Bu da bize gösteriyor ki "ilk işi" bulmak Türkiye’de oldukça zor.

Görüş: Türkiye'de en çok gençler işsiz, işi olanların da geliri düşük, System.String[]

Türkiye geçen hafta yaşanan iki çoklu intihar vakası ile sarsıldı. Birincisi İstanbul'da birlikte yaşayan dört kardeşin intiharı. Yetişkin kardeşlerden sadece birisinin düzenli bir işi olduğu ve dört kişinin bu gelirle yaşamaya çalıştığı anlaşıldı. İhtiyaçlarını karşılayamayan ve çok sayıda icra takibi bulunan kardeşler hayatlarına son verdi. Diğer elim olay Antalya'da yaşandı. Selim Şimşek, 9 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu ve eşi ile birlikte siyanür içerek hayatlarına son verdi. Selim Şimşek'in uzun süreden beri işsiz olduğu, ev kirasını bile ödeyemediği bilgileri ajanslara düştü.


Bu iki olayı tanımlamak için kullandığım "sarsıldı" kelimesi belki biraz anlamsız kalmış olabilir. Çünkü olayların üzerinden daha bir hafta bile geçmeden gündemden düştüklerini gördük. Konuşacak başka konularımız var.

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İstanbul, Türkiye, Selim, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:16 
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