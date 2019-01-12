Son Dakika Haberleri: Görüşme sonrası ABD'den açıklama

Görüşme sonrası ABD'den açıklama

46 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo ile Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin ele alındığını duyurdu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo ile Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin ele alındığını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:11 

Suriye, Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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