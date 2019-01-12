Görüşme sonrası ABD'den açıklama
46 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo ile Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin ele alındığını duyurdu.
ABD
Dışişleri Bakanlığı, Pompeo ile Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye
'den çekilme sürecinin ele alındığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:11
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