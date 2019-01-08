Son Dakika Haberleri: Görüşmede, Akar Tarafından "Türkiye'nin Sınırlarının Güvenliği ve Bölgenin İstikrarı İçin Gereken...

Görüşmede, Akar Tarafından "Türkiye'nin Sınırlarının Güvenliği ve Bölgenin İstikrarı İçin Gereken...

1 saat önce

Görüşmede, Akar tarafından "Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu" belirtildi.

Görüşmede, Akar Tarafından
Görüşmede, Akar tarafından " Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu" belirtildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:32 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır ABD Heyetini Protesto Eden 7 TGB Üyesi Gözaltına Alındı

Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir! Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Heyetine Terörle Mücadele Mesajı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 23:08:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görüşmede, Akar Tarafından "Türkiye'nin Sınırlarının Güvenliği ve Bölgenin İstikrarı İçin Gereken...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]