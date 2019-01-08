Görüşmede, Akar Tarafından "Türkiye'nin Sınırlarının Güvenliği ve Bölgenin İstikrarı İçin Gereken...
1 saat önce
Görüşmede, Akar tarafından "Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu" belirtildi.
Görüşmede, Akar tarafından " Türkiye
'nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu" belirtildi
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:32 Kaynak: AA
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