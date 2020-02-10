Görüşmede, Astana ruhuna aykırı şekilde Türk askerlerine ve gözlem noktalarına yönelik saldırıların... - Son Dakika
Son Dakika Politika Görüşmede, Astana ruhuna aykırı şekilde Türk askerlerine ve gözlem noktalarına yönelik saldırıların... - Son Dakika

Görüşmede, Astana ruhuna aykırı şekilde Türk askerlerine ve gözlem noktalarına yönelik saldırıların...

6 saat önce

Görüşmede, Astana ruhuna aykırı şekilde Türk askerlerine ve gözlem noktalarına yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiği şiddetle vurgulandı.

Görüşmede, Astana ruhuna aykırı şekilde Türk askerlerine ve gözlem noktalarına yönelik saldırıların..., System.String[]

Görüşmede, Astana ruhuna aykırı şekilde Türk askerlerine ve gözlem noktalarına yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiği şiddetle vurgulandı.

Astana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:18 Kaynak: AA
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