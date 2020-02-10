Görüşmede, Astana ruhuna aykırı şekilde Türk askerlerine ve gözlem noktalarına yönelik saldırıların... - Son Dakika

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Görüşmede, Astana ruhuna aykırı şekilde Türk askerlerine ve gözlem noktalarına yönelik saldırıların...
6 saat önce
Görüşmede, Astana ruhuna aykırı şekilde Türk askerlerine ve gözlem noktalarına yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiği şiddetle vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:18 Kaynak: AA
Görüşmede, Astana ruhuna aykırı şekilde Türk askerlerine ve gözlem noktalarına yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiği şiddetle vurgulandı.
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