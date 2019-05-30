Son Dakika Haberleri: Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20...
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Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20...

24 dakika önce

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya'da Vladimir Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade ettiği bildirildi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20..., System.String[]
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya'da Vladimir Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:19 Kaynak: AA
Vladimir Putin, Japonya, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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