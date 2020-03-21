Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam... - Son Dakika

Görüşmede Erdoğan, Türkiye 'nin Filistin 'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini ifade etti.

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