Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam... - Son Dakika

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Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam...
6 saat önce
Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini ifade etti.
Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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