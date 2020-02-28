Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındı, bölgesel meseleler üzerinde... - Son Dakika
Son Dakika Politika Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındı, bölgesel meseleler üzerinde... - Son Dakika

Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındı, bölgesel meseleler üzerinde...

6 saat önce

Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındı, bölgesel meseleler üzerinde işbirliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.

Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındı, bölgesel meseleler üzerinde..., System.String[]

Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındı, bölgesel meseleler üzerinde işbirliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.

Suriye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:54 Kaynak: AA
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