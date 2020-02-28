Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındı, bölgesel meseleler üzerinde... - Son Dakika

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Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındı, bölgesel meseleler üzerinde...
6 saat önce
Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındı, bölgesel meseleler üzerinde işbirliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:54 Kaynak: AA
Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındı, bölgesel meseleler üzerinde işbirliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.
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