Son Dakika Haberleri: Görüşmede Irak Bayrağı Olmaması Krize Yol Açtı

Görüşmede Irak Bayrağı Olmaması Krize Yol Açtı

37 dakika önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile yaptığı görüşmeden Irak bayrağının bulunmaması büyük tepkiyle karşılandı.

Görüşmede Irak Bayrağı Olmaması Krize Yol Açtı, System.String[]
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile yaptığı görüşmeden Irak bayrağının bulunmaması büyük tepkiyle karşılandı.

Mısır'da ilk kez düzenlenen Avrupa Birliği ve Arap Birliği Zirvesi'ne katılan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Abdülfettah Sisi ile bir araya geldiği fotoğrafta sadece Mısır'ın bayrağı bulunması Irak'ta sert bir eleştiriye yol açtı. Bu hatanın affedilmez olduğunu belirten aktivistler, amacın Irak'ı küçük düşürmek olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Salih'ten konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi. Iraklı aktivist Kerim Mutlap, söz konusu davranışın sadece Irak Cumhurbaşkanına değil, bütün Iraklılara yapılan bir hakaret olduğunu, Salih'in arkasında kendi ülkesinin bayrağının bulunmamasından habersiz olmasının ilginç olduğunu söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Salih'in Basın Ofisinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Mısır, Berhem Salih, Irak, Güncel
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